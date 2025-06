Crotone e Vibo, la Polizia di Stato rende onore all’Arma dei carabinieri

la forza del messaggio

CROTONE Oggi pomeriggio, gli uomini della Polizia di Stato, hanno reso gli onori e manifestato il cordoglio al personale dell’Arma dei Carabinieri per l’uccisione del Brigadiere Carlo Legrottaglie. Il personale dell’Ufficio Volanti, guidati dal Dirigente Dott. Arena Giuseppe ed accompagnati dal Questore della Provincia Renato Panvino, si sono recati in visita presso la Caserma dei Carabinieri di Crotone, ove hanno incontrato il Comandante Provinciale Raffaele Giovinazzo, gli Ufficiali e i Carabinieri per manifestare sensi di cordoglio all’Arma e ai familiari del Brigadiere deceduto nella mattinata odierna nell’adempimento del dovere. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri quotidianamente sono impegnati per contrastare ogni forma di crimine e garantire la democrazia del paese.

L’omaggio a Vibo

Anche a Vibo Valentia la Polizia di Stato fa visita al Comando Provinciale dei Carabinieri in segno di vicinanza per la morte del Brigadiere ucciso in Puglia Nel pomeriggio odierno, una delegazione della Questura di Vibo Valentia si è recata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è stata ricevuta dal Colonnello Luca Toti. La visita, preannunciata dal Questore di Vibo Valentia, dr. Rodolfo Ruperti, ha rappresentato un sentito gesto di solidarietà e vicinanza all’Arma dei Carabinieri, profondamente colpita dalla barbara uccisione del Brigadiere avvenuta in Puglia. Un segnale concreto di unità tra Forze dell’Ordine, che condividono non solo l’impegno quotidiano al servizio della collettività, ma anche il dolore nei momenti più difficili. Il Colonnello Toti ha espresso profonda gratitudine per la significativa manifestazione di cordoglio, sottolineando come il sostegno reciproco tra operatori delle forze di polizia rafforzi il senso di appartenenza e la determinazione nel proseguire la comune missione al servizio dello Stato.

