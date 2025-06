Fermato 29enne a Filandari: aveva in casa oltre un chilo e mezzo di droga

L’arresto nel vibonese

VIBO VALENTIA Arrestato per droga a Filandari, in provincia di Vibo Valentia, un 29enne. L’episodio risale alla sera del 10 giugno, quando una pattuglia dei Carabinieri di Mileto e Francica ha notato il giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi della propria abitazione, situata nella frazione Arzona. Ritenendo necessaria una verifica più approfondita, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare, con il supporto dei colleghi della Stazione di Filandari. All’interno di un vano adibito a cucina, accanto all’abitazione principale, è stato rinvenuto un importante quantità di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli agenti hanno trovato circa 1,5 kg di marijuana in più involucri, 62 grammi di hashish, 49 grammi di cocaina, confezionati in due distinte dosi e un bilancino di precisione. Il materiale, per tipologia, quantità e modalità di confezionamento, è apparso destinato allo spaccio e, per questo motivo, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato.

