Il “boom” del porto di Gioia Tauro. E “vola” il traffico aereo

CATANZARO «Nel porto di Gioia Tauro il traffico container ha registrato una crescita dell’11 per cento, raggiungendo un nuovo picco storico di 3,9 milioni di Teus movimentati». Lo evidenzia la filiale di Catanzaro della Banca d’Italia nell’annuale rapporto sull’economia in Calabria. «Nel corso del 2024 – prosegue la Banca d’Italia – la società che gestisce il terminal ha effettuato nuovi investimenti finalizzati a migliorare ulteriormente la capacità operativa e la sostenibilità ambientale. Nel primo trimestre del 2025, il traffico portuale dello scalo ha fatto registrare un ulteriore aumento (15,6 per cento sul periodo corrispondente dell’anno precedente)».

Positivo andamento degli aeroporti

Sempre dal rapporto di Bankitalia emerge che «in base ai dati provvisori dell’Osservatorio sul turismo della Regione Calabria, nel 2024 le presenze turistiche sono aumentate di circa il 3 per cento, in misura inferiore rispetto all’anno precedente. I maggiori flussi hanno interessato in particolare la componente straniera, cresciuta di oltre il 10 per cento. Le presenze rimangono, tuttavia, ancora inferiori ai livelli prepandemici. L’unica provincia ad aver recuperato quasi del tutto i valori del 2019 è quella di Vibo Valentia, dove si concentra quasi un terzo dei flussi regionali (oltre la metà di quelli dall’estero). I passeggeri transitati dagli aeroporti regionali sono cresciuti del 7,5 per cento, superando per la prima volta i livelli pre-pandemici; l’espansione – rimarca l’istituto – ha riguardato soprattutto i transiti internazionali, aumentati di un quarto. Vi ha influito l’incremento del numero di voli, che è stato favorito anche dagli interventi regionali a sostegno del settore. Alla crescita degli scali di Crotone e Reggio Calabria si è contrapposto il calo di Lamezia Terme, sia in termini di numero di viaggiatori che di movimenti aerei (rispettivamente -4,4 e -4,7 per cento). Nei primi quattro mesi dell’anno è proseguita la crescita dei passeggeri, aumentati di circa un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (di oltre il doppio quelli internazionali)». (c. a.)

