Strada provinciale 159/4, il Mit: «Prevista la messa in sicurezza in 200 giorni»

l’interrogazione

CATANZARO Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto ad una interrogazione parlamentare in forma scritta sul tema della messa in sicurezza della strada provinciale 159/4 in provincia di Catanzaro. Ne dà notizia un comunicato del Ministero. «Nel rispondere agli onorevoli interroganti – si aggiunge – il Mit ha precisato che, dalle informazioni ricevute dalla Prefettura di Catanzaro, il tratto stradale in argomento risulta chiuso al traffico per problemi al manto stradale a causa di fenomeni franosi che hanno portato alla deformazione della sede stradale. L’Amministrazione provinciale, competente per la tratta, ha redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di manutenzione e rafforzamento dell’arteria, per migliorare la stabilità della sede stradale e garantire la sicurezza e la pubblica incolumità. Si prevedono lavori di consolidamento delle scarpate, di realizzazione di paratie e l’installazione delle barriere paramassi. La durata prevista è di circa 200 giorni».

