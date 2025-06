Umg e “Dulbecco” di Catanzaro, tecnologie avanzate in Cardiochirurgia

l’evento

CATANZARO Giovedì 19 giugno, alle ore 11.00, presso l’aula N, corpo H livello -1 del Campus Universitario di Catanzaro, loc. Germaneto si terrà l’Incontro-stampa di presentazione della nona edizione del Congresso Internazionale dedicato alla diagnosi e terapia delle patologie aortiche. Tale evento, a cadenza biennale, viene organizzato dal 2009 e vede la partecipazione dei massimi esperti mondiali con la finalità di un aggiornamento su tecniche e tecnologie in ambito cardiochirurgico. Saranno, altresì, illustrate le attività didattiche, di ricerca e assistenziali in tema di tecnologie avanzate in Cardiochirurgia portate avanti dall’Azienda ospedaliero-universitaria “R.Dulbecco” di Catanzaro in sinergia con l’Università “Magna Graecia” quali, ad esempio, protesi valvolari senza suture, chirurgia mini-invasiva e il programma cuore artificiale sinistro e bi-ventricolare. Saranno presentati anche i risultati dell’ECMO-team, Centro di riferimento regionale per le insufficienze respiratorie gravi. Tali attività hanno come finalità l’orientamento al lavoro per medici e futuri cardiochirurghi e tecnici della Circolazione Extracorporea con annesse Scuola di Specializzazione e Corso di Studi, e rientrano nella missione istituzionale dell’AOU “R. Dulbecco” che esercita, nell’ambito del sistema regionale per la salute, le proprie funzioni assistenziali di diagnosi, cura, nonché di ricerca biomedica e sanitaria, di formazione e di didattica, in coordinamento e piena collaborazione con le Istituzioni ed Associazioni del territorio in cui opera. L’incontro sarà presentato dal Prof. Pasquale Mastroroberto. Interverranno il Magnifico Rettore UMG Prof. Giovanni Cuda e il Commissario Straordinario della AOU “Dulbecco” Dottoressa Simona Carbone.

