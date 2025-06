Contraffazione hi-tech a Reggio Calabria: falsi Dior, Apple e Nike in un garage-showroom – VIDEO

il sequestro

REGGIO CALABRIA Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto, nel quadrante sud del capoluogo reggino, un vero e proprio opificio, provvisto di numerose e sofisticate apparecchiature, in cui venivano fabbricati e confezionati prodotti contraffatti, con annesso show room espositivo, ubicato all’interno di un adiacente garage.

L’operazione s’inserisce in un piano di interventi – in materia di contrasto alla contraffazione e all’ “industria del falso” nonché all’abusivismo commerciale – disposto a seguito di rilevanti e specifiche risultanze informative acquisite nell’ambito della sistematica attività di controllo economico del territorio esperita nell’hinterland metropolitano e suffragate da riscontri investigativi effettuati mediante il mirato monitoraggio di talune piattaforme di compravendita gestite attraverso la rete internet.

In particolare, l’attenzione dei finanzieri del locale Gruppo della Guardia di finanza si è concentrata su un “profilo Tik Tok” collegato ad un sito internet, che pubblicizzava la commercializzazione di cover per smartphone, cavi di ricarica e AirPods.











L’esame più approfondito della pagina web in argomento ha consentito ai militari operanti di appurare, altresì, che il gestore del sito era in possesso di materiale e attrezzature di alta e performante tecnologia (plotter, presse a caldo, incisori laser, stampante 3D, cucitrici/ricamatrici etc.), strumentali alla produzione ed alla lavorazione dei beni contraffatti che venivano commercializzati on line, nonché di strumenti per la realizzazione di video utilizzati per pubblicizzare i prodotti con marchi falsificati sui social e sul sito web.

Pertanto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria (diretta dal Procuratore Capo f.f., Dottor Giuseppe Lombardo), è stata eseguita una perquisizione presso i locali nella disponibilità dell’indagato, a seguito della quale è stata effettivamente rinvenuta l’attrezzatura individuata attraverso l’esame del sito internet e della relativa pagina social.

Sono stati scoperti e sottoposti a sequestro, inoltre, diverse centinaia di custodie per smartphone, cinturini per smartwatch, 3 AirPods, 49 back skin, tutti riportanti marchi di notissimi brand quali Apple, Dior, Gucci, Prada, Nike, Louis Vuitton, abilmente riprodotti, nonché quasi 1.400 cover vergini pronte per essere contraffatte.

Il soggetto perquisito, allo stato del procedimento e fatte salve le successive valutazioni in merito all’effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per contraffazione di marchi.





Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato