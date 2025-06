«Giustizia per Salvatore». La protesta per la morte dell’ultrà cosentino

la manifestazione

COSENZA Un lungo striscione bianco appeso sui cancelli di Villa degli Oleandri, a Cosenza. «Giustizia per Salvatore» è il breve ma forte messaggio lasciato da un gruppo di manifestanti che oggi pomeriggio si è ritrovati di fronte la clinica per protesta per la morte di Salvatore Iaccino, l’ultrà cosentino trovato morto lo scorso febbraio all’interno della struttura e sul cui caso sta indagando la Procura cosentina. «Chiediamo giustizia e verità per Salvatore» affermano all’esterno della clinica, dove hanno consegnato un quaderno che sarebbe appartenuto all’ultrà. «Ancora oggi, dopo tre mesi, non sappiamo nulla dell’autopsia e della dinamica della morte. Salvatore ci diceva che non stava bene in questa struttura. Su questo quaderno scriveva ogni cosa, ma dal 30 novembre 2024 il libro è vuoto. Da quel mese non ha più scritto? Noi vogliamo la verità, speriamo le indagini diano risultati». (redazione@corrierecal.it)

