‘Ndrangheta, annullate le ordinanze per Francesco e Pierdomenico Iannazzo

il riesame

CATANZARO Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, decidendo sui riesami proposti per Francesco Iannazzo (cl. ’55) “U Cafarone” dagli avvocati Giuseppe Spinelli e Salvatore Cerra, e per Pierdomenico Iannazzo (cl. ’79) dall’avvocato Spinelli, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare che, nei giorni scorsi, li aveva portati in carcere, disponendo la loro immediata rimessione in libertà. I due indagati sono coinvolti nell’ultima inchiesta della Dda di Catanzaro e sono accusati di avere partecipato alle attività dell’omonima cosca dopo il passaggio in giudicato del processo nato dall’operazione “Andromeda”, attraverso beni fittiziamente intestati a terzi. Francesco Iananzzo resterà comunque in carcere perché già condannato proprio nel processo Andromeda. (gi.cu.)

