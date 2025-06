Una Calabria senza barriere: la sfida vinta da Salvatore Misasi

l’impresa

REGGIO CALABRIA E’ arrivato a Reggio Calabria, il giovane atleta Salvatore Cristiano Misasi affetto da una grave disabilità che non gli ha impedito di percorrere con la sua handbike i circa 500 km del percorso della Ciclovia dei Parchi calabresi. Partito il primo giugno da Laino Borgo, l’atleta supportato dalla Fondazione Bullone, è arrivato nella città dei Bronzi di Riace accolto dai rappresentanti del Comune, del Cip, della Federazione italiana ciclismo Calabria, del Coni regionale, di Sport e salute, della Regione Calabria, della Federazione tiro con l’arco, della capitaneria di porto e della polizia. «Salvatore Cristiano Misasi – ha detto Giovanni Latella delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria – rappresenta un esempio di forza, coraggio, altruismo e solidarietà. Attraverso il suo viaggio sociale, il “brigante in handbike”, ha posto in evidenza le difficoltà che, ancora oggi e quotidianamente, le persone con disabilità si trovano costrette a dover affrontare e sopportare in ogni città». «Raccogliendo il suo appello per una Calabria a misura di tutti – ha aggiunto Latella – continueremo a proiettare ogni sforzo affinché si possa superare qualsiasi tipo di barriera, sia essa architettonica o mentale, affinché sia riconosciuta dignità e rispetto a chiunque».

