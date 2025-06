Anton Giulio Grande insignito del titolo di Cavaliere al Merito dell’Imprenditoria Italiana

il riconoscimento

Anton Giulio Grande, stilista e presidente della Calabria Film Commission, è stato ufficialmente insignito del titolo di Cavaliere al Merito dell’Imprenditoria Italiana durante l’evento che si è svolto presso il Palazzo delle Esposizioni, nel cuore della capitale, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale. L’onorificenza è stata proposta dal Presidente di Confimprenditori Stefano Ruvolo e approvata dalla Commissione Nazionale dell’associazione. Grande, noto per le sue creazioni di alta moda e per il suo impegno nel promuovere il Made in Italy, ha ricevuto il riconoscimento nel corso di una cerimonia che ha visto anche il coinvolgimento di figure di spicco del governo italiano. L’apertura dei lavori è stata affidata al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha partecipato anche come moderatore alla prima edizione del Festival dell’Imprenditore – Cibo & Moda Made in Italy nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Tra gli interventi di rilievo, quelli del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sono stati inoltre inviati messaggi di saluto da parte del ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del ministro del Turismo, Daniela Santanché. Durante l’evento, Anton Giulio Grande ha preso parte a un talk dedicato alla moda e al ruolo del Made in Italy nel contesto internazionale.

Fonte: Il Messaggero