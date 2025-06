Atto vandalico contro le Guardie Ecozoofile AnpanaGepa

il gesto vile

Un gesto vandalico ha colpito nei giorni scorsi l’Associazione AnpanaGepa di Vibo Valentia, attiva da anni nel settore della vigilanza ambientale, protezione degli animali e protezione civile. L’auto di servizio in dotazione alle Guardie Ecozoofile del Comando Provinciale è stata danneggiata: il vetro anteriore sinistro è stato frantumato mentre era parcheggiato davanti alla sede operativa dell’associazione, in via Antonello da Messina, nella località di Vena di Jonadi. Un gesto che colpisce un presidio attivo sul territorio non solo nella prevenzione dei reati ambientali, ma anche in prima linea durante emergenze, calamità naturali e iniziative di educazione alla legalità. L’associazione in una nota ha espresso “sconcerto e profonda preoccupazione” per l’accaduto: “Non si tratta solo di un danno a un mezzo, ma di un attacco all’impegno civico e volontario di chi ogni giorno lavora per il bene comune, spesso in silenzio e senza clamore”. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Filandari, coadiuvati dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia. Al momento non si esclude alcuna pista. Diverse le espressioni di solidarietà giunte nelle ultime ore al Comando Provinciale AnpanaGepa da parte di cittadini, associazioni e istituzioni. L’associazione ha fatto sapere di voler proseguire “senza esitazione” nelle sue attività, ribadendo la volontà di non cedere a nessuna forma di intimidazione. (ANSA)