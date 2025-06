Le bandiere palestinesi invadono Cosenza: in centinaia al corteo per Gaza – FOTO E VIDEO

l’iniziativa

COSENZA Numerose persone hanno attraversato oggi pomeriggio le strade del centro di Cosenza in segno di solidarietà con il popolo palestinese. A partire dalle 18, da Piazza dei Bruzi, ha preso il via il corteo unitario promosso dal Coordinamento universitario Unical per la Palestina, con l’adesione di numerosi collettivi, associazioni e realtà locali. Presente anche il coordinamento per la Palestina di Catanzaro. Lo slogan della giornata, “Genocidio, guerra e riarmo: non nel nostro nome”, ha risuonato forte lungo il percorso, che ha toccato le principali arterie cittadine (viale Trieste, via Roma per concludersi a piazza Kennedy), attirando l’attenzione e la partecipazione anche di molti cittadini e passanti.









L’iniziativa, pensata come un’espressione corale e dal basso, ha voluto lanciare un messaggio chiaro contro la guerra di Israele a Gaza e “le politiche di complicità portate avanti a livello istituzionale sia in Italia che in Europa”. Il corteo si è distinto per l’atmosfera intensa ma pacifica, con al tantissimi bambini presenti: numerose le bandiere palestinesi, interventi dal megafono e momenti musicali. Nessun simbolo di partito, nessun protagonismo individuale, solo bandiere palestinesi e della pace con un coro univoco: “Palestina libera”: una mobilitazione partecipata e rispettosa delle linee guida condivise, che ha messo al centro la causa palestinese senza strumentalizzazioni. (fra.vel.)