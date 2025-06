Moglie ed ex convivente minacciate ed aggredite: scatta il “codice rosso” nel Vibonese

doppio caso

VIBO VALENTIA A Pizzo, in località Angitola, militari della Stazione Carabinieri di Francica sono intervenuti a seguito di una lite familiare scoppiata per futili motivi. Un uomo 58enne, pensionato, coniugato e incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia conviventi, rispettivamente una donna 50enne e una ragazza 19enne mentre. A Tropea, invece, militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo 27enne, operaio edile, responsabile di continui comportamenti vessatori e minacce di morte nei confronti dell’ex convivente, una donna 29enne residente a Tropea. L’attività di polizia giudiziaria è stata avviata a seguito di denuncia sporta dalla vittima. In entrambe le circostanze è stata attivata la procedura di tutela prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”, le vittime sono state informate delle garanzie di legge, tra le quali la possibilità di essere collocate in strutture protette e la Procura di Vibo Valentia, diretta dal Procuratore Camillo Falvo, è stata informata e procede agli atti di competenza. I Carabinieri di Vibo Valentia sono fortemente impegnati nel contrasto alla violenza domestica e ai maltrattamenti in famiglia, operando con determinazione e sensibilità per tutelare le vittime e promuovere una cultura del rispetto e della legalità.