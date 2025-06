‘Ndrangheta, “nuove leve” a Lamezia: 31enne è di nuovo libero

LA DECISIONE

LAMEZIA TERME Torna in libertà Giuseppe Paone (cl. ’94) coinvolto nell’operazione “Nuove Leve” e condannato per il reato di associazione mafiosa. Paone, infatti, è ritenuto partecipe della cosca Giampà di Lamezia e proprio del gruppo “nuove leve”, con il ruolo di commettere «atti intimidatori e richieste estorsive a danno dei commercianti.

Ora la Prima Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione penale – dopo aver accolto il ricorso presentato dall’avvocato Antonio Larussa del Foro di Lamezia Terme – ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra la sentenza “Nuove Leve” e un’altra sentenza di condanna in luogo del cumulo materiale, rideterminando la pena complessiva e riducendola sensibilmente, spalancando le porte del carcere al 31enne lametino. (gi.cu.)

