«Rilevata la presenza di coliformi totali in alcune forniture idriche a Tropea»

l’annuncio

CATANZARO «A seguito dei campionamenti routinari effettuati dall’ASP competente (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – SIAN) sulle acque potabili nel territorio comunale di Tropea, è stata rilevata la presenza di coliformi totali in alcune forniture idriche». Lo riferisce l’Arpacal. «Sono attualmente in corso – prosegue l’Arpacal – accertamenti mirati sulla presenza di ulteriori indicatori di possibile compromissione microbiologica nei sistemi di distribuzione, e indagini sui parametri chimici. I campionamenti sono stati effettuati in applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica (D.Lgs. 18/2023). Le analisi di laboratorio sono state eseguite nel laboratorio accreditato dell’ARPACAL, in conformità ai criteri del Sistema Nazionale per la Protezione azionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA)».

