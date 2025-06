Catanzaro, l’era Aquilani sta per cominciare

il nuovo allenatore

CATANZARO Manca solo l’annuncio ufficiale, atteso già a inizio della prossima settimana, per sancire l’inizio della nuova era giallorossa. Sarà Alberto Aquilani il nuovo allenatore del Catanzaro, pronto a raccogliere l’eredità di Fabio Caserta. Sistemati gli ultimi dettagli contrattuali, l’ex centrocampista – con un passato importante tra Roma, Liverpool, Juventus, Milan e Fiorentina – sarà presentato alla stampa e potrà iniziare a pianificare la stagione 2024-2025.

Reduce dall’esperienza sulla panchina del Pisa, Aquilani porterà con sé idee giovani e un calcio propositivo, ma al tempo stesso ripartirà da una base solida ereditata dal suo predecessore. Il modulo di riferimento sarà ancora il 4-2-3-1, già utilizzato da Caserta nella prima parte della scorsa stagione, una scelta che garantisce equilibrio e valorizza le qualità offensive della rosa.

Al centro del progetto tecnico ci sarà come sempre il capitano Pietro Iemmello, leader dell’attacco e punto fermo dello spogliatoio. Attorno a lui, però, la squadra potrebbe cambiare volto, con il mercato estivo destinato a portare novità in entrata e in uscita.

Sono infatti numerosi i giocatori giallorossi finiti nel mirino di altri club. Su tutti Antonini, il cui futuro è ancora in bilico: la possibilità di una sua permanenza a Catanzaro non è esclusa, ma servirà attendere gli sviluppi delle prossime settimane. Situazione da monitorare anche per Situm e Quagliata. In particolare, per quest’ultimo la società dovrà discutere con la Cremonese il possibile riscatto, attualmente fissato a un milione di euro.

Terminata la fase degli annunci, il focus si sposterà sul ritiro estivo in Trentino, tappa fondamentale per costruire la nuova identità tecnica e tattica del Catanzaro targato Aquilani. Una squadra che, pur nel solco della continuità, è pronta a rinnovarsi e a rilanciare le proprie ambizioni. (redazione@corrierecal.it)

