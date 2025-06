107 migranti in salvo: 60 vanno a Lampedusa, il resto a Crotone

lo sbarco

AGRIGENTO Sessanta dei 107 migranti salvati nei giorni scorsi dalla ong Louise Michel sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati trasbordati su una motovedetta della guardia costiera. Nel gruppo bengalesi, egiziani, siriani, pakistani e sudanesi. Lo smistamento è stato deciso per alleggerire il carico della nave alla quale è stato assegnato il porto sicuro di Crotone. I 60 approdati a Lampedusa hanno riferito ai soccorritori di essere salpati dalla costa libica di Zawiya, pagando 5.500 dollari a testa per la traversata. A seguire sono approdati in 22, fra cui 2 donne e 7 minori, a bordo di un barchino di 7 metri soccorso dalla guardia di finanza con una motovedetta. Il gruppo, composto da tunisini, ha riferito d’essere partito da Mahdia ieri mattina, attorno alle 11.

