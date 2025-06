Cosenza, l’Ugl denuncia la concessionaria “Municipia” al Garante del contribuente

la contestazione

COSENZA Mercoledì 18 alle 11 in una conferenza stampa nella sede provinciale di Cosenza dell’UGL (via Ruffilli 123 /angolo via N. Serra-via A. Moro) il segretario confederale Guglielmo Nucci ed i segretari della Federazione Credito-Riscossione, Francesco Rovere e della Federazione Pensionati, Donato Malvasi, illustreranno i motivi della denuncia nei confronti di “Municipia”, concessionaria Riscossione Tributi per il Comune di Cosenza. «Abbiamo ritenuto di compiere, a livello formale, una denunzia nei confronti del Concessionario alla Riscossione dei tributi, per il Comune di Cosenza, la “Società Municipia”, a mezzo pec al Garante Regionale del Contribuente, prof. Muleo. Agendo quale organizzazione sindacale in armonia con la sua storica vocazione sociale, l’UGL – si legge in una nota – in una nota denunzia i reiterati problemi dovuti ai gravissimi disservizi causati ai cittadini (peraltro evidenziati a Settembre 2024 in un incontro con il Sindaco). Una situazione degenerata al punto da far divenire un problema di ordine pubblico persino la semplice accoglienza degli utenti, spesso anziani, in Palazzo Ferrari 2° piano, (come documentato dai media) oltre al disagio determinato dagli errori che vengono riscontrati dai contribuenti, sia in termini di quantificazione delle somme dovute che dai dati rilevati negli avvisi di pagamento emessi da “Municipia”».

