Il Tar: «Nessun risarcimento per gli ex amministratori del Comune di Guardavalle»

la decisione del tar

ROMA Nessun risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali spetta all’ex sindaco del Comune di Guardavalle (Catanzaro) e a uno dei suoi assessori, dopo la decisione del Consiglio di Stato del giugno 2022 di annullare il decreto di scioglimento dell’amministrazione cittadina per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata. L’ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. I due ex amministratori lamentavano che, in seguito proprio al provvedimento di scioglimento del Comune, erano stati esautorati dalla gestione amministrativa per circa 16 mesi, e che nei loro confronti si era ingiustamente diffusa nella pubblica opinione la convinzione che si fossero resi protagonisti di una gestione amministrativa condizionata dal fenomeno mafioso. Se “l’elemento oggettivo” era stato comprovato dalla sentenza di Consiglio di Stato che aveva accertato l’illegittimità del decreto di scioglimento, il “danno patrimoniale” sarebbe consistito nella mancata percezione per circa 16 mesi delle rispettive indennità di sindaco e assessore, e il “danno non patrimoniale” sarebbe stato dimostrato dal clamore mediatico che la notizia dello scioglimento aveva avuto sulla stampa locale e nazionale. Il Tar ha adesso ritenuto la richiesta di risarcimento infondata, non ricorrendo i presupposti per l’affermazione della responsabilità dell’Amministrazione. “Come più volte affermato dalla giurisprudenza – si legge nella sentenza – ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato