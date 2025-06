«Non ho fatto nulla e non ho nulla da temere. Costretto a dedicare del tempo a queste stronzate»

L’INTERVISTA

ROMA «Io sono certo che in questi anni da presidente della regione io non ho fatto nulla che possa essere in qualche modo assimilabile a corruzione, non ho nulla da temere». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervistato a Quarta Repubblica su Rete4 da Nicola Porro con riferimento all’inchiesta della Procura di Catanzaro nella quale è indagato con l’accusa di corruzione. «Allora – ha proseguito Occhiuto – ai giudici dico: chiamatemi anche perché io lavoro 16-17 ore al giorno su problemi complicatissimi di una regione complicatissima, oggi invece una parte del mio cervello e una parte del mio tempo lo devo dedicare a queste stronzate, io voglio essere chiamato perché sono nella condizione di chiarire ogni cosa».

