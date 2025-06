Politeama di Catanzaro: il bilancio è positivo ma il futuro è un’incognita

la conferenza

CATANZARO Il presente è un bilancio positivo, il futuro è un impegno ancora più forte ma anche un’incognita legata a fattori esterni. Per la Fondazione Politeama di Catanzaro è tempo di consuntivi ma anche di sguardi in avanti, al fondo di una stagione teatrale che ha toccato numeri importanti e assolutamente confortanti pur in un contesto molto difficile sul piano del sostegno degli enti pubblici, insufficiente nel complesso a garantire una vera crescita per il “polmone” culturale della città capoluogo e uno dei “polmoni” culturali Calabria. E’ stato questo il leit motiv degli interventi del management della Fondazione Politeama – la sovrintendente Antonietta Santacroce e il dg Settimio Pisano, insieme al presidente Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro – nell’odierna conferenza stampa convocata per fare il punto della situazione ma anche per lanciare qualche segnale per il futuro.

L’intervento di Santacroce

«C’è stata armonia e c’è stato un bel lavoro di squadra, ci abbiamo messo il cuore e questo ha fatto la differenza», ha esordito Santacroce. «Un dato da rimarcare – ha aggiunto Santacroce – è il fatto che il 60% del pubblico è stato under 55 anni, segno di uno svecchiamento che è un buon viatico. svecchiamento pubblico. Abbiamo avuto una stagione intensa, articolata e viva, l’hashtag che avevamo scelto, “il teatro di tutti”, si è rivelato giusto e azzeccato. Ovviamente ringraziamo i soci fondatori, i soci sostenitori, i sovventori privati e il nostro pubblico, grazie a tutti abbiamo fatto rete. Abbiamo fatto il massimo possibile malgrado le difficoltà economiche che viviamo quotidianamente. Abbiamo poi registrato l’ampliamento della nostra missione, che è quella di essere un punto di riferimento culturale, la crescita di presenze e soprattutto una crescita di entusiasmo che ci gratifica. La nuova stagione – ha proseguito la sovrintendente del Politeama è già pronta, siamo in attesa della copertura finanziaria, speriamo arrivi a breve per non vanificare lavoro già fatto. Quest’anno abbiamo avuto un sostegno dal Comune di 140mila euro ma è evidente che da solo non può bastare: fino a quando dagli enti pubblici non ci sarà un sostegno vero non si risolveranno i principali problemi. Il ticketing ci consente di sopravvivere, con un sostegno vero e stabile possiamo fare progetti di crescita che al momento sono difficili, è anche una questione di volontà politica».

L’intervento di Pisano

Sulla stessa linea Pisano: «La stagione è stata un successo, lo dicono i numeri, con 170mila euro di incassi, una cifra che è superiore al passato e alle nostre previsioni. Significa che c’è una comunità larga che segue l’attività del Politeama. Questo è ancora più importante considerando il contesto, che vede una situazione finanziaria ancora critica: il vero problema resta l’esercizio corrente, con un costo di 300mila euro all’anno. Se i soci fondatori e sostenitori non ci aiutano a coprire l’esercizio corrente non ce la facciamo solo partecipando agli avvisi di enti pubblici come la Regione: bisogna uscire da questa situazione. Auspico – ha sostenuto Pisano – un intervento soprattutto dalla Regione, in futuro dovrebbe esserci un finanziamento che non è quello che avevamo chiesto ma che ci permette comunque di operare».

L’intervento di Fiorita

Quindi, il sindaco Fiorita: «La parola miracolo è un po’ troppo abusata ma in questo caso si può parlare di miracolo, un doppio miracolo. Il primo è quello di aver mantenuto in vita in questi anni la Fondazione e il teatro Politeama, il secondo l’ha fatto il management perché sia pure in un contesto di grande difficoltà economica il teatro cresce. Auspichiamo un futuro più sereno perché la Regione finalmente dovrebbe concretizzare il proprio impegno in favore dei principali teatri calabresi». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato