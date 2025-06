“Si può già fare”, ad agosto torna la Summer school dell’associazione L’orodicalabria

giovani e futuro

L’orodicalabria presenta la seconda edizione della Summer school “Si può già fare” e rinnova così il patto con le nuove generazioni calabresi per investire sul loro futuro. L’associazione vuole stimolare i giovani a fare impresa e aiutarli a superare le difficoltà burocratiche, infrastrutturali e culturali che limitano le loro prospettive. Vuole liberare le loro energie, fornendo strumenti di formazione e ricerca. Punta, insomma, ad aprire la porta delle opportunità per esaltare le loro potenzialità. Perché in Calabria questo percorso c’è chi l’ha fatto. E se c’è chi l’ha fatto, allora “si può già fare”.

Il progetto

“Si può già fare” è il nome del progetto ideato un anno fa da L’orodicalabria e che si propone di connettere i ragazzi con il mondo delle istituzioni, dell’economia, delle imprese, delle associazioni di categoria. Ci mettiamo al servizio delle nuove generazioni con una rete di conoscenze utili a studiare le esperienze passate, ad acquisire informazioni sugli scenari presenti e futuri, in modo da assecondare lo sviluppo e la realizzazione di nuove idee. “Si può già fare” è un esperimento di networking che non inneggia al facile ottimismo, ma lancia una sfida fondata sul realismo. Perché fare impresa è una missione che presenta insieme ostacoli e opportunità, e che richiede ingegno e metodo.

“Seminare futuro”

La Summer school si svolgerà a Belvedere Marittimo dal 28 al 31 agosto 2025 e sarà aperta a ventiquattro studenti universitari provenienti dai tre Atenei calabresi. Da oggi i giovani interessati al progetto potranno presentare la domanda di partecipazione attraverso il sito www.lorodicalabria.it, dove sono riportate anche le regole del bando con i requisiti di ammissione. Le domande andranno presentate attraverso il sito dell’Associazione entro e non oltre la mezzanotte del 13 luglio. I ragazzi selezionati saranno ospiti per l’intera durata dell’evento. La Summer school avrà un format particolare. Sarà divisa in tre parti. Dalla mattina fino a pranzo i giovani parteciperanno a lezioni didattiche alternate a laboratori, che saranno gestiti da professori universitari, avvocati di diritto amministrativo, esperti d’impresa e del settore finanziario. Gli studenti saranno divisi in sei gruppi e verranno chiamati a simulare progetti, assistiti da tutor provenienti dalla School of Government della Luiss. La sera poi presenzieranno ai dibattiti in pubblico durante i quali potranno confrontarsi con gli ospiti che racconteranno i loro percorsi imprenditoriali. Due pomeriggi saranno invece dedicati agli sponsor, che incontreranno gli imprenditori calabresi e discuteranno insieme agli studenti e ai media sulle opportunità del territorio. Al termine della Summer school, sono previste quattro borse di studio.

A caccia di talenti

Il Comitato scientifico dell’Associazione L’orodicalabria valuterà i progetti elaborati dagli studenti durante il corso e sceglierà quello considerato più valido. Il gruppo dei quattro studenti autori del progetto selezionato potrà sviluppare l’idea presso un incubatore nazionale: ai ragazzi saranno garantiti vitto, alloggio e spese di trasferta per una settimana. Le borse di studio saranno il primo passo di un disegno più ambizioso. Perché da quest’anno l’Associazione andrà a caccia di talenti con altre iniziative volte a sostenere finanziariamente e mediaticamente le realtà emergenti, con borse di studio e investimenti per i progetti ritenuti meritevoli. Sarà un ulteriore modo per stimolare lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e accompagnare la crescita di quanti hanno già iniziato ad operare in Calabria. Parte attiva di questo disegno saranno gli sponsor della Associazione che verranno presentati a luglio durante la conferenza stampa di presentazione della Summer school. Motore della Associazione sarà il suo sito: www.lorodicalabria.it.

