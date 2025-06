Un boato e una nube di fumo nera: a fuoco la cantina Odoardi a Nocera Terinese – VIDEO

l’episodio

NOCERA TERINESE Una intensa nube di colore nero e un forte boato. E’ quanto hanno catturato alcuni testimoni presenti nei pressi della frazione Campodorato di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. Da quanto si è appreso, l’incendio proviene dalle Cantine Odoardi che hanno sede nella zona interessata dal rogo. La cantina, dove si svolgono tutte le fasi della lavorazione del vino, si sviluppa in un’ampia area di 1200 mq dedicata alla vinificazione, alla conservazione ed alla maturazione dei vini.

Sconosciute ancore le cause legate all’accaduto. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Intanto il sindaco di Nocera Terinese, Luigi Ferlaino, ha pubblicato un post su Facebook per informare la cittadinanza. «A causa di un incendio in corso nella località Campodorato (aree Gullieri e Fangiano), è fatto obbligo di rimanere all’interno delle abitazioni, tenendo porte e finestre chiuse, fino a nuova comunicazione ufficiale. Tale misura è adottata a scopo precauzionale, in attesa di verificare la natura delle sostanze coinvolte nel rogo e i potenziali rischi per la salute pubblica. Si invita la popolazione a non avvicinarsi all’area interessata e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali». (f.b.)