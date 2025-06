Catanzaro, Fiorita: «Assunta la custodia dei pontili, salvaguardiamo la stagione estiva»

il caso

CATANZARO «Sulla questione pontili in queste settimane si é fatta molta polemica, sebbene fossi già intervenuto nelle commissioni consiliari per spiegare i dettagli di una vicenda che, oggi, risente di sviluppi successivi rispetto al contenuto della mozione all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Il sequestro dei pontili che sono stati oggetto della concessione alla società Carmar, e convalidato dall’autorità giudiziaria, ha disposto la custodia, con facoltà d’uso, delle strutture a carico del sindaco». E’ quanto ha sostenuto nel suo intervento nel corso del parlamentino catanzarese, il primo cittadino Nicola Fiorita. «Ogni attività, da questo momento, sarà da me svolta previa autorizzazione della Procura. Ho già scritto una lettera a Carmar chiedendo documenti e notizie necessari per poter agire, ho chiesto al Pm l’autorizzazione a coinvolgere nella gestione la nostra partecipata, Catanzaro Servizi, e coinvolto l’Università Mediterranea per ottenere una verifica sulle condizioni di usabilità dei pontili. Ci metteremo all’opera affinché i pontili possano essere usati da chi ha un contratto già in essere, con la stipula di un’assicurazione e l’utilizzo di personale adibito, per garantire la custodia e i servizi necessari ai diportisti per salvaguardare la stagione estiva. Sulla vicenda ci sono procedimenti in corso e altri provvedimenti arriveranno per cui auspico che da parte di tutti si tenga un atteggiamento di massima cautela e prudenza», ha concluso il sindaco.

