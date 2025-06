Il road show di Fieragricola fa tappa alla Cittadella regionale di Catanzaro

L’evento

CATANZARO Dopo l’appuntamento in Sardegna, il road show di Fieragricola, evento nazionale che promuove il dialogo con i territori e i protagonisti del mondo agricolo, sbarca in Calabria. Ad aprire i lavori ci sarà l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. L’incontro sarà dedicato al confronto tra istituzioni, imprese e operatori della filiera, con focus anche sui contenuti della prossima edizione di Fieragricola, tra innovazione, sostenibilità e strategie per l’agricoltura e la zootecnia, e si terrà venerdì 20 giugno, alle ore 17, nella sala verde della Cittadella regionale. Interverranno all’iniziativa il brand manager Fieragricola Verona, Matteo Pasinato, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria e Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria, Giuseppe Iiritano. Saranno presenti, infine, anche la dirigente generale di Arsac, Fulvia Michela Caligiuri, il direttore generale Coldiretti Calabria, Francesco Cosentini, il direttore generale Cia Calabria, Franco Belmonte, e il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti.

