Resistenza e spaccio a Reggio Calabria: 23enne arrestato dopo un inseguimento da film

l’operazione

REGGIO CALABRIA La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni di Catona per i reati di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’arresto nel corso di servizi di prevenzione e repressione del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanza stupefacente a Reggio Calabria programmati dalla Questura. Giovedì scorso agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, avendo notato un’auto percorrere le vie di Catona a velocità molto elevata, ha deciso di intimare l’alt e procedere a un controllo. Il ventitreenne alla guida non solo non si è fermato alla richiesta degli Agenti, ma ha accelerato, urtando prima l’agente che era sceso per effettuare il controllo e poi la macchina di servizio con a bordo gli altri due colleghi. E’ iniziato cosi’ un inseguimento, durante il quale il ragazzo alla guida ha tentato di disfarsi di due involucri contenenti marijuana e cocaina, gettandoli fuori dal finestrino, ma raccolti dai poliziotti. Il giovane ha poi continuato a urtare altre due vetture della Polizia che avevano tentato di sbarrargli la strada per fermarlo, cercando di dileguarsi e mantenendo costantemente una velocità spropositata in pieno centro cittadino, fino ad arrivare alla sua abitazione, dentro la quale si è rifugiato, lasciando la vettura ammaccata parcheggiata fuori. Anche in questo caso, ha cercato di impedire agli agenti di entrare. Nella sua disponibilità, mezzo chilo di marijuana e 180 grammi di cocaina.

