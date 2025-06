«Al fianco delle imprese per costruire innovazione insieme all’Università»

sinergie

CROTONE Confartigianato Crotone ha organizzato nei giorni scorsi a Cosenza un primo incontro con responsabili di diversi dipartimenti dell’UNICAL con l’obiettivo di attivare una collaborazione sinergica tra le imprese e l’Università calabrese tesa al trasferimento di processi e prodotti innovativi fondamentali per la crescita e la competitività delle imprese associate alla Confartigianato. Erano presenti Francesco Pellegrini Presidente Confartigianato Crotone e vice presidente Confartigianato Calabria, Angela Vitale Presidente sezione Abbigliamento Confartigianato Calabria, Maria Bruni Project Leader e servizi per le imprese Confartigianato Calabria. Per l’UNICAL erano presenti i Professori Pietro Pantano, dipartimento di Fisica-Matematica, Enrico Caterini Dipartimento di Scienze Giuridiche e Aziendali, Eleonora Bilotta Dipartimento di Fisica, Salvatore Critelli Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente. L’incontro è stata l’occasione per conoscere nuove tecnologie applicabili al settore manufatturiero che la modernizzazione digitale e l’uso dell’intelligenza artificiale consentono di apportare miglioramenti e innovazioni all’interno delle aziende. L’ambito su cui la collaborazione tra UNICAL e Confartigianato potrà orientarsi potrà comprendere tutte le filiere produttive, dalla tessitura ai mosaici, gioielleria, moda, ceramica e tanto altro. L’obiettivo della Confartigianato è “rafforzare la rete delle collaborazioni” a partire da un dialogo tra il mondo universitario e le imprese; la finalità dell’incontro è di far fruire a quest’ultime dei risultati della ricerca e delle sperimentazioni, attivando percorsi di trasferimento di conoscenza capaci da dare valore al made in Italy ed al sistema produttivo calabrese. Tutto ciò potrà essere facilitato grazie al coinvolgimento dell’UNICAL nel Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy in cui Confartigianato ha la vice presidenza del CTS con Andrea Scalia”, ha affermato Francesco Pellegrini, vicepresidente regionale di Confartigianato Calabria e presidente provinciale di Confartigianato Crotone. A breve Confartigianato Calabria organizzerà un incontro tra le imprese e l’UNICAL nel corso del quale saranno raccolte le esigenze di innovazione ed in particolare sarà prestata attenzione alla formazione ad alto contenuto tecnologico.

