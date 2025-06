Pd Vibo, Pizzonia lancia la sua candidatura: «Tante divisioni di fondo, serve partito inclusivo»

verso il congresso

Saranno Giuseppe Pizzonia e Teresa Esposito i candidati che si contenderanno il prossimo Congresso provinciale vibonese del Partito democratico, che si terrà i prossimi 27, 28 e 29 giugno. Giuseppe Pizzonia, sindaco di Francavilla Angitola, annunciando la sua candidatura, sottolinea che il suo programma è ben sintetizzato nello slogan con cui scende in campo, “Insieme per il futuro”: «Nei miei tanti anni di militanza nel Partito democratico mi sono reso conto dell’insistenza di tante divisioni di fondo, sia tra gli iscritti che tra i vari circoli. Nel caso in cui dovessi diventare segretario, il mio impegno sarà subito finalizzato all’unione di intenti, intraprendendo un lavoro unico e sinergico per realizzare un partito inclusivo». Due sono i cavalli di battaglia di Pizzonia: la sanità e la viabilità, questioni che imbrigliano il Vibonese in sé stesso, inibendo qualsivoglia prospettiva di sviluppo.

«Non sono il candidato di Alecci»

«Il tema della sanità, quindi la proclamazione del diritto alla salute – afferma il candidato – mi vede impegnato da tempo su diversi fronti». A riguardo, ricorda da ultimo il proprio contributo apportato sin dalla prima fase della redazione del documento “Rapporto sullo stato della sanità vibonese” stilato da 18 sindaci e poi condiviso da tutti i primi cittadini del Vibonese, le battaglie condotte per la sanità territoriale, ma anche in senso più lato il suo forte impulso alla sensibilizzazione delle istituzioni circa i potenziali problemi sanitari comportati dall’emergenza cinghiali. Sulla viabilità, l’aspirante segretario ribadisce come non si possa pensare a una provincia sguarnita di infrastrutture, con strade in condizioni al limite della percorribilità, che pregiudicano la crescita del territorio. «Spesso vengo definito come il candidato di Ernesto Alecci – tiene a precisare Pizzonia – ma così non è. Io sono un iscritto del Partito democratico, di cui condivido idee e valori. Sono il candidato del mio partito, non di altri: sono libero nel mio pensare e nel mio agire, nel rispetto delle regole e dei regolamenti del Partito».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato