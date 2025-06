Scacco al clan Pesce-Bellocco di Rosarno: in Cassazione 19 condanne definitive – NOMI

ricorsi rigettati

ROMA Condanne fino a vent’anni confermate nei confronti degli imputati nell’ambito del processo nato dall’inchiesta “Handover” della Dda di Reggio Calabria contro le cosche Pesce e Bellocco di Rosarno. I supremi giudici della Corte dei Cassazione hanno rigettato 19 ricorsi presentati dagli imputati condannati in appello a Reggio Calabria, rendendo così definitive le pene. Due i rinvii: Antonio Alessi e Giovanni Battista Cacciola, per i quali servirà un nuovo processo d’appello.

Tra i reati contestati ci sono associazione per delinquere di tipo mafioso e detenzione e porto illegali e ricettazione di armi, estorsione e favoreggiamento personale, aggravati dal metodo mafioso, e traffico di sostanze stupefacenti. L’indagine della Dda reggina, che ha portato complessivamente all’arresto di 53 persone, aveva consentito di disarticolare le proiezioni della cosca Pesce sia sul fronte delle attività tipicamente criminali connesse alla gestione del traffico di droga ed alle estorsioni ed al “controllo” delle commesse di lavori nel porto di Gioia Tauro, sia sul fronte economico-imprenditoriale, colpendo la gestione monopolistica da parte del gruppo criminale della grande distribuzione alimentare. Tra le condanne più pesanti ci sono quelle nei confronti di Rocco e Antonino Pesce a 20 anni, Vincenzo Pesce a 16 anni, Giuseppe Cacciola a 11 anni e 4 mesi. (m.r.)

Le condanne

Bellocco Domenico (cl. ’80) – 6 anni e 8 mesi

Bellocco Rocco – 6 anni e 8 mesi

Bonarrigo Giacchino – 9 anni e 8 mesi

Cacciola Giuseppe – 11 anni e 4 mesi

Cannatà Carmine Giuseppe – 9 anni e 4 mesi

Consiglio Salvatore – 6 anni e 8 mesi

Corrao Antonio – 1 anno e 8 mesi

Ferraro Giuseppe Antonio – 10 anni

Ferraro Salvatore – 4 anni, 5 mesi e 10 giorni

Grasso Giovanni – 10 anni e 8 mesi

Loiacono Pasquale – 8 anni

Pagano Cristian – 9 anni e 4 mesi

Palaia Francesco Benito – 4 anni e 5 mesi

Pesce Antonino (cl. ’92) – 20 anni

Pesce Antonino (cl. ’91) – 20 anni

Pesce Rocco – 20 anni

Pesce Savino (cl.’ 63) – 10 anni e 4 mesi

Pesce Vincenzo – 16 anni

Preiti Domenico – 2 anni

