Case di comunità, a Taurianova qualcosa si muove

TAURIANOVA Non solo lavori in ritardo e personale medico insufficiente: dopo la recente attivazione della Cot (Centrale operativa territoriale), a potenziare l’offerta che l’Asp ha pianificato per Taurianova arriva ora il servizio per i prelievi a domicilio a favore dei pazienti non trasferibili che, attraverso i propri medici curanti, ne facciano richiesta.

La novità favorirà tutti i richiedenti che siano residenti nei 10 comuni che formano l’Ambito sociale 3, di cui Taurianova è capofila, e si potrà usufruire della prestazione inoltrando le necessarie impegnative agli indirizzi mail messi a disposizione dell’Asp oppure attraverso gli uffici dell’Adi (assistenza domiciliare) ubicati nell’ex poliambulatorio di via Cavour.

Ed è proprio questa funzione aggiuntiva organizzata nella struttura che ospiterà la Casa della Comunità in fase di completamento, a determinare il commento del sindaco Roy Biasi che, appreso di quest’altro servizio svolto con operatori che provvederanno anche al trasporto fino ai laboratori dell’Asp delle provette – recapitando al paziente il successivo risultato – è intervenuto per esprimere compiacimento per questo nuovo tassello significativo posto dall’Asp nel mosaico di servizi sanitari che ridanno centralità a Taurianova.

«La Cot prima, l’istituzione dell’Unità di valutazione multidisciplinare per le richieste di assistenza domiciliare (Uvm) dopo, e adesso quest’altra risposta innovativa a favore delle fasce deboli – sostiene il primo cittadino Biasi – dimostrano la continua efficacia di una collaborazione con l’Asp in cui l’amministrazione comunale ha investito molto e al di là delle fasi politiche che cambiano. Anche per fornire all’utenza notizie di pubblica utilità sulle prestazioni erogate, e che per certi versi smentiscono il malizioso disfattismo che di tanto in tanto affiora dallo scontro politico orchestrato da chi non ha altri argomenti da agitare, è giusto ricordare i frutti di questo lavoro comune, condotto gomito a gomito con i tecnici dell’Asp e con il personale taurianovese che dimostra di avere a cuore la soddisfazione dell’utenza, per evitare disservizi in occasione del pronto trasferimento del poliambulatorio nei locali messi a disposizione dal Comune a largo Bizzurro, come pure l’attesissima conclusione degli storici disagi patiti dal personale del 118 che oggi può contare su una sede confortevole, anche questa offerta dall’Amministrazione Comunale. Ora, in attesa dell’imminente ritorno in città del Centro per la vaccinazione pediatrica, e sottolineando la centralità organizzativa nell’assistenza domiciliare che Taurianova scopre grazie alla posizione baricentrica della città e al ruolo istituzionale primario che il Comune ha mantenuto come guida dell’Ambito sociale territoriale, possiamo ben dire che la realizzanda Casa della Comunità di via Cavour (nella foto) è più di un embrione, si riempie giorno dopo giorno di contenuti e a breve diventerà quel gioiello funzionale ed estetico che assieme al Polo sociale di via Francesco Sofia Alessio irrobustisce una risposta socio sanitaria che da decenni Taurianova non conosceva e costituisce un vanto che rende meno amare le spoliazioni subite nel passato. Una rinnovata razionalizzazione che ora intendiamo completare – conclude il sindaco Biasi – impegnando l’Amministrazione nella doverosa campagna di sensibilizzazione che deve portare i medici di famiglia a scegliere locali e servizi comuni per l’assistenza, favorendo anche a Taurianova la nascita di una Aggregazione Funzionale Territoriale (Aft) proprio all’interno della futura Casa della Comunità, in un disegno armonico improntato al risparmio e all’efficienza per il quale sento di ringraziare nel virtuoso affiancamento che quotidianamente verifichiamo il direttore generale dell’Asp, Lucia Di Furia, il direttore di Distretto Salvatore Barillaro, nonché il personale sanitario che opera all’interno dei servizi citati».