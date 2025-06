Cosenza calcio, silenzio societario e tifosi in piazza: se ne parla stasera a “I fatti del calcio”

calcio in tv

COSENZA Torna questa sera, lunedì 23 giugno alle ore 20.40, su L’altro Corriere tv (canale 75 del digitale terrestre) l’appuntamento con “I fatti del calcio”, la trasmissione sportiva condotta da Giuseppe Milicchio che racconta e analizza il mondo del pallone con un occhio attento alle dinamiche locali.

La puntata odierna si preannuncia particolarmente intensa, con ampio spazio dedicato alla difficile situazione del Cosenza calcio. La squadra rossoblù, reduce da una stagione complessa, si trova attualmente in un limbo preoccupante: a pochi giorni dall’inizio della preparazione per il prossimo campionato di serie C, ancora non si intravede chiarezza né sulla cessione della società, né sul progetto tecnico per la nuova annata.

Un silenzio che preoccupa e che alimenta la rabbia di una tifoseria storica, passionale e fedele. Proprio per questo motivo, è già stata annunciata una manifestazione dei tifosi per mercoledì 25 giugno in piazza Carratelli, con l’obiettivo di chiedere risposte chiare alla proprietà guidata dal patron Eugenio Guarascio.

A discutere del presente e del futuro del Cosenza, in studio ci saranno ospiti di rilievo: il procuratore sportivo Beppe Accardi, il giornalista di TuttoSport Sandro Mosca e uno dei volti più noti del tifo rossoblù, Felice Arieta. (redazione@corrierecal.it)

