Catanzaro, volti nuovi e certezze: Papetti e Artistico nel mirino

CATANZARO Il nuovo corso del Catanzaro targato Alberto Aquilani inizia a prendere forma, tra strategie di mercato orientate alla valorizzazione dei giovani e un cauto equilibrio tra esperienza e futuribilità. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: rinforzare l’organico con profili under 23 da affiancare ai senatori dello spogliatoio, costruendo una squadra competitiva nel breve termine ma con uno sguardo al futuro. In quest’ottica si inserisce il primo innesto di cui si attende solo l’ufficialità: Christian Marietta. Il portiere classe 2002, reduce dall’esperienza all’Albinoleffe, firmerà un contratto che lo legherà ai giallorossi per tre stagioni. Un investimento importante che testimonia la volontà di dare spazio a elementi giovani, pronti a crescere sotto la guida dell’ex tecnico del Pisa. Per la retroguardia, il nome più caldo è quello di Andrea Papetti, rimasto svincolato dopo la retrocessione del Brescia e la mancata iscrizione al campionato. Sul difensore classe 2002 c’è forte concorrenza in Serie B, con il Bari dell’ex Magalini in prima fila. Ma anche il Catanzaro, con il ds Ciro Polito in cabina di regia, si sta muovendo per portarlo in Calabria.

Il mercato giallorosso non si ferma qui: in mediana si segue molto Federico Casolari del Cittadella, classe 2003, centrocampista dinamico e aggressivo. In attacco, invece, il nome più chiacchierato è quello di Gabriele Artistico, di proprietà della Lazio ma reduce da una buona annata in prestito al Cosenza.

Antonini, centrale difensivo, da tempo è nel mirino di altri club. Le richieste economiche del Catanzaro restano alte e potrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile, tanto da spingere eventuali pretendenti – Avellino in primis – a virare su alternative più accessibili.

Infine, resta sempre calda la situazione legata a Bonini. Il difensore è finito sotto i riflettori di diversi club di Serie A e il Catanzaro potrebbe presto incassare una cospicua plusvalenza dalla sua cessione.

L’arrivo di Aquilani sembra inoltre aver rasserenato l’ambiente: molti giocatori che con Caserta sembravano destinati all’addio stanno valutando con interesse la permanenza, attratti dal nuovo progetto tecnico. Il Catanzaro, insomma, si prepara a cambiare pelle, ma senza stravolgere la propria identità. (redazione@corrierecal.it)

