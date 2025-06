Lanciata la piattaforma per il turismo e la mobilità sostenibile nello Stretto

Ride on Strait

REGGIO CALABRIA Promuovere il turismo e la mobilità sostenibile nell’Area dello Stretto, attraverso la creazione di un sistema informativo integrato e intelligente che valorizza attrattori e itinerari. È l’obiettivo di “Ride on Strait”, il progetto innovativo lanciato a Reggio Calabria e promosso dalla Camera di Commercio reggina e da quella di Messina. Un’opportunità unica per far scoprire ai turisti provenienti da tutto il mondo le meraviglie che offre il territorio, fornendo loro gli strumenti e i servizi adatti, come percorsi specifici e mezzi green. La riunione è stata anche un’occasione per riflettere sulle linee d’indirizzo e le strategie da seguire per lo sviluppo turistico dell’intero territorio metropolitano, soprattutto adesso che la stagione estiva è cominciata da pochi giorni.

I promotori del progetto

Tra i principali sostenitori del progetto Antonino Tramontana, imprenditore di lungo corso e presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che ha ospitato l’evento di presentazione della piattaforma: «Ride on Strait è un progetto attraverso cui le istituzioni vogliono raccontare le tante opportunità turistiche presenti nell’area dello Stretto. Con questa piattaforma – aggiunge – spieghiamo a un viaggiatore cosa può vedere nel territorio e come muoversi, dato che lo stesso verrà informato sui mezzi pubblici a disposizione per spostarsi lungo l’itinerario. La Camera di Commercio – sottolinea Tramontana – ha contribuito, presentando percorsi, eventi estivi e presto verrà avviato anche un servizio di car sharing e bike sharing per la mobilità green: in sintesi è uno strumento che può aiutare l’intero territorio nella promozione turistica e nello sviluppo economico». La società che ha contribuito alla creazione della piattaforma e che tuttora si sta occupando degli studi per una mobilità efficiente e sostenibile è la Elevate Srl: «Contiamo – dice ai microfoni del Corriere della Calabria Antonella Cociancich, tra i fondatori – che con Ride on Strait si faciliti la fruizione del territorio e l’attraversamento dello Stretto in maniera green, per questo infatti sono stati realizzati percorsi ciclopedonali a servizio dell’utenza».





«Una novità per lo sviluppo turistico Metropolitano»

Turismo che nella stagione estiva, cominciata ormai da pochi giorni, diventa un elemento cardine, come sottolinea il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: «L’iniziativa conferma come la Città Metropolitana si stia organizzando rispetto all’importante richiesta di informazioni e di servizi che ruotano attorno alla conoscenza e all’accessibilità al nostro patrimonio artistico e culturale. La novità di questa piattaforma – evidenzia – è che oltre a informare, mostrare e far conoscere ai turisti il nostro patrimonio unico, li guida su come visitare le varie aree d’interesse: per questo il portale sarà perfezionato fornendo tutti gli orari e le corse Atam a disposizione degli utenti». Un’opportunità che il Consigliere metropolitano delegato al Turismo, Giuseppe Ranuccio, si augura venga sfruttata: «Ritengo che sia un’iniziativa importante, sappiamo di avere straordinarie potenzialità nell’Area Metropolitana ed è venuto il tempo di tradurre queste potenzialità in azioni concrete. Sono fiducioso – conclude Ranuccio – che anche attraverso queste iniziative possano nascere aspetti positivi in termini di ricadute economiche per tutto il territorio».