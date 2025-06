«Poca trasparenza all’interno del Pd di Vibo». La denuncia del candidato Pizzonia

verso il congresso

VIBO VALENTIA Dopo le infuocate polemiche a Catanzaro e Cosenza, anche a Vibo Valentia si prospetta un congresso del Partito democratico “movimentato”. Due i candidati che alle prossime “elezioni” interne (dal 27 al 29 giugno) si contenderanno la carica di segretario provinciale del partito: Teresa Esposito con la lista “Rigenerare il futuro” e Giuseppe Pizzonia con “Insieme per il futuro”. è proprio il sindaco di Francavilla Angitola a denunciare alcune «criticità» e una «poca trasparenza». In particolare, Pizzonia lamenta che a pochi giorni dal congresso non sono state ancora rese note le sedi in cui saranno attivati i seggi. «Dopo aver atteso pazientemente l’ufficializzazione che ancora non vi è stata, ho inviato tre giorni fa una richiesta all’attuale segreteria provinciale affinché vengano rese note le sedi. Ancora non si conoscono, di conseguenza non si conoscono i segretari di circolo e non si ha contezza dell’elettorato attivo. Mancano, dunque, informazioni fondamentali, che ho sollecitato anche al fine di meglio diramare la mia campagna elettorale, portando su tutto il territorio il mio programma. Ma ad oggi, quando mancano pochissimi giorni all’apertura dei seggi, non ho ottenuto risposta».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato