Incendiato il vano ascensore dell’ospedale della Sibaritide in costruzione

l’episodio

Un incendio la cui origine, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, sarebbe di natura dolosa, si è sviluppato all’interno di uno dei vani ascensore, ancora vuoto, dell’ospedale in costruzione della Sibaritide, a Corigliano Rossano. Le fiamme hanno interessato materiale edile e pedane in legno posti nella colonna dell’ascensore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano ed i carabinieri del Reparto territoriale che hanno avviato le indagini. È il secondo incendio che si verifica all’interno dell’ospedale in costruzione, che dovrebbe essere ultimato entro il 2026.