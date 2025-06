Pd Lamezia, il candidato Vittorio Paola: «La via da seguire è l’unitarietà»

i congressi

LAMEZIA TERME «È l’ora della responsabilità e dell’agire. Chi è classe dirigente, deve capire quando è il momento di dare il proprio contributo per la costruzione di un nuovo percorso, il più unitario possibile, che parta dalla partecipazione di militanti e simpatizzanti, aperto ed inclusivo. L’obiettivo è dare un nuovo volto al Pd di Lamezia. È con questa determinazione e spirito di servizio verso la comunità democratica della città che ho accettato la candidatura a segretario cittadino del Partito Democratico, propostami dai riferimenti regionali e locali della segretaria Schlein e condivisa contemporaneamente da ampi settori dell’area Bonaccini e dai giovani democratici». Ad annunciarlo è Vittorio Paola.

«Penso che in tutti noi – aggiunge – pesino le mancate vittorie delle ultime tornate amministrative. L’ultima rammarica e dispiace ancora di più perché, nonostante il centrodestra fosse diviso e il centrosinistra unito in una coalizione ampia guidata da una candidata autorevole come l’on. Lo Moro, pur raggiungendo oltre 12000 voti al ballottaggio, non abbiamo raggiunto il traguardo della vittoria. Tutto ciò ci dice che la via da seguire è quella di essere testardamente unitari, di guardare oltre e saper cogliere le aspettative di futuro dell’intera comunità lametina».

«Apriremo il cantiere dell’alternativa al centrodestra assieme alle altre formazioni politiche e movimenti civici che si richiamano sia alla sinistra progressista che a quella moderata. Sabato 28 presenteremo e discuteremo la mozione Rinnovamento Democratico e subito dopo inizieranno le operazioni di voto» dice Paola. «Dalle interlocuzioni avute, ho maturato la convinzione di poter contare sul sostegno che va dai giovani democratici al gruppo consiliare ed a un congruo numero di candidati al consiglio comunale, da rappresentanti istituzionali e di partito a livello regionale e da numerosi iscritti» conclude.