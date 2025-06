Tenta di rubare capi d’abbigliamento, 34enne in manette nel Reggino

merce recuperata e restituita

GIOIA TAURO La Polizia di Stato ha arrestato una 34enne, originaria di Gioia Tauro, in flagranza di furto consumato all’interno di un esercizio commerciale situato nel cuore della città. L’intervento degli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro è stato immediato e risolutivo grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha prontamente allertato il Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2, riferendo del tentativo di furto in corso. In pochi minuti, raggiunto il luogo indicato, i poliziotti hanno identificato la donna che, secondo le testimonianze raccolte, aveva rubato numerosi capi d’abbigliamento, nascondendoli nel proprio zaino con il chiaro intento di non pagarli. La 34enne è stata quindi arrestata in flagranza di reato ed i capi di abbigliamento sono stati recuperati e restituiti ai titolari dell’attività commerciale. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria competente con rito direttissimo.