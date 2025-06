Un’eccellenza del territorio vibonese: presentato il Consorzio del Pecorino del Monte Poro DOP

promozione e sviluppo

VIBO VALENTIA Si è svolta ieri sera, presso la sede della Camera di commercio a Vibo Valentia, la presentazione ufficiale del Consorzio del pecorino del Monte Poro Dop. Un progetto fortemente voluto dal Gal Terre Vibonesi, che mira a tutelare e promuovere una delle eccellenze del territorio vibonese. L’incontro, terminato con una degustazione dei prodotti tipici, ha visto la partecipazione del vicepresidente della Regione Filippo Pietropaolo, degli assessori regionali Gianluca Gallo e Rosario Varì, del presidente del Gal terre vibonesi Vitaliano Papillo e di Rosalinda Romano per la Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia. A fare gli “onori” di casa il presidente del Consorzio Vincenzo Vinci, che ha parlato di «un prodotto eccezionale per le sue peculiarità e le sue caratteristiche organolettiche». L’obiettivo – spiega Vinci – è «permettere lo sviluppo di tutta la filiera e lo sviluppo del territorio». «Il pecorino è un prodotto di nicchia. Il nostro obiettivo è posizionarlo sul mercato, ma solo ed esclusivamente come prodotto di nicchia e di eccellenza. Come Consorzio abbiamo il compito di valorizzarlo e di farlo conoscere al consumatore, ai mercati, sia nazionali che internazionali».

Gallo: «Un prodotto di qualità»

«Il territorio vibonese ha tanti prodotti di qualità e tra questi c’è pecorino del Monte Poro» ha aggiunto a margine dell’evento l’assessore Gianluca Gallo. «Quest’incontro è importante per ricordare quanto questo sia un prodotto di qualità con caratteristiche uniche». Ad elencarle, durante il convegno moderato dal giornalista Luciano Pignataro, sono stati il professor Vincenzo Peretti dell’Università Federico II di Napoli, il luogotenente Simone Cristofalo del Nucleo Tutela agroalimentare di Reggio Calabria e Domenico Cocciolo dell’Asp di Vibo. «Hanno riconosciuto – continua Gallo – le qualità di una produzione che spesso noi sottovalutiamo e che invece è una produzione di grande rilievo e di grande valore. Non dobbiamo soffermarci solo sul prezzo del singolo litro di latte o del formaggio, ma va considerato anche in termini di turismo esperienziale, ambientale e di produzioni di qualità che possono combinarsi con altri prodotti di qualità di quest’area. Spesso pensiamo che il valore intrinseco è soltanto il litro di latte, ma quel litro di latte trasformato in un formaggio di qualità che a sua volta va a comporre un piatto di altrettanta qualità può avere un valore moltiplicato. Noi dobbiamo sostenere con grande determinazione gli allevatori perché altrimenti non avremmo nemmeno il prodotto».

Papillo: «Un momento importantissimo»

«Per noi è un momento importantissimo» afferma il presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo. «Al pecorino del Monte Poro Dop mancava la riconoscibilità e una spinta in più per far conoscere questo eccellente prodotto». Da qui la nascita del Consorzio, che mira soprattutto alla promozione. «Noi continuiamo in questa direzione per promuovere i prodotti, ma anche il territorio». Un progetto fortemente voluto dal Gal, ma che – conclude Papillo – «nasce dall’ascolto del territorio, di chi lo vive e chi ha deciso di investire. Una rete in sinergia vera e concreta è quello che ci sta facendo ottenere grandi risultati, che arrivano proprio per questa voglia di stare assieme». (ma.ru.)

