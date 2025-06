Frosinone nel segno del Cosenza: dopo Castagnini, è il turno di Alvini

calciomercato

Il Frosinone guarda a Cosenza per costruire il suo futuro. Dopo l’arrivo di Renzo Castagnini (ex centrocampista e ds dei Lupi della Sila) come nuovo direttore sportivo, il club giallazzurro è pronto a completare l’accoppiata con un altro volto noto in terra calabrese: Massimiliano Alvini, attuale tecnico del Cosenza, è il favorito per la panchina ciociara.

I due si conoscono bene e hanno già lavorato fianco a fianco in passato. Ora potrebbero ritrovarsi per dare vita a un nuovo progetto tecnico, questa volta in Serie B, con l’obiettivo di risalire in tempi brevi. La trattativa per portare Alvini a Frosinone è in corso: il tecnico ha un contratto con il Cosenza fino al 2026, ma le parti stanno lavorando per trovare una risoluzione che consenta il suo trasferimento.

L’operazione arriva in un momento delicatissimo per l’ambiente cosentino. In città cresce la tensione tra la tifoseria e la società, con proteste sempre più accese per la gestione del club e una cessione societaria attesa ma ancora ferma al palo.

Il Frosinone, dal canto suo, osserva con attenzione e si muove con decisione per assicurarsi un allenatore con esperienza e con un legame diretto con il nuovo responsabile dell’area tecnica. Nei prossimi giorni si attende una svolta: la trattativa continua e l’ottimismo resta alto. Il Frosinone è pronto a ripartire da un blocco tecnico-dirigenziale che parla con un accento ormai familiare: quello di Cosenza. (redazione@corrierecal.it)

