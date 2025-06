«Numeri da record confermano l’Ortopedia di Paola come un’eccellenza della sanità calabrese»

l’intervento

COSENZA «Continuano ad arrivare, soprattutto dai territori periferici, segnali incoraggianti sul processo di normalizzazione del sistema sanitario calabrese. Un altro esempio lampante di questa rinascita ci arriva dall’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Francesco di Paola, afferente allo spoke Cetraro-Paola, che nel 2024 ha registrato la migliore performance in termini di produttività all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza». È quanto dichiara con grande soddisfazione il Consigliere regionale e Presidente regionale di Azione Calabria, On. Giuseppe Graziano, evidenziando i risultati straordinari raggiunti dal reparto. I numeri contenuti nel report annuale dell’ASP di Cosenza sono chiari e lapalissiani: l’Unità operativa complessa guida dal Dott. Massimo Candela, ha gestito complessivamente 674 ricoveri ordinari e 162 in Day Hospital, effettuando ben 1.250 interventi. Questo ha generato un valore complessivo di 4.446.690 euro, posizionando il reparto al vertice della graduatoria tra i nove nosocomi gestiti dall’ASP. «Questi numeri non solo testimoniano la dedizione e la competenza dell’équipe del Dott. Candela – sottolinea Graziano – ma evidenziano anche un significativo miglioramento nell’indice di rapidità di trattamento chirurgico dei pazienti. Un aspetto, quest’ultimo, di fondamentale importanza, soprattutto per le fratture del femore, che incide direttamente sul calcolo dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)». L’ottima performance dell’Ortopedia di Paola è confermata anche dai dati provvisori del primo trimestre 2025. «Un dato estremamente importante – sottolinea ancora il Presidente – perché premia la lungimiranza e l’organicità della visione manageriale della sanità calabrese dal momento che appena dieci giorni fa, sempre nello spoke di Paola-Cetraro, è stato attivato il Fast Track una procedura che consente l’esecuzione delle consulenze Ortopediche urgenti, migliorando l’efficienza nella gestione dei casi di micro e macro-traumatologia. Insomma, un vero e proprio Pronto soccorso Ortopedico». «È incoraggiante osservare – aggiunge – come, nonostante le sfide persistenti che il nostro sistema sanitario affronta, vi siano realtà come quella dell’Ortopedia di Paola che, con impegno e organizzazione, riescono a garantire prestazioni di altissimo livello. Un plauso, quindi, al primario Candela e a tutta la sua squadra per questo risultato eccezionale che contribuisce a rendere ancora più eccezionale il lavoro che compie l’intera rete ortopedica che opera, con non poche difficoltà, su tutto il territorio dell’Asp di Cosenza».

