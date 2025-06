Saldi estivi al via dal 5 luglio: il calendario regione per regione

gli acquisti

ROMA Il 5 luglio è la data scelta per l’inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. Ecco di seguito la tabella, elaborata da Confcommercio, con le date aggiornate regione per regione. Abruzzo: 5 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Basilicata: 5 luglio – 2 settembre con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Calabria: 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi. Campania 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Emilia Romagna: 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Friuli Venezia Giulia: 5 luglio – 30 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Lazio: 5 luglio per 6 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Liguria: 5 luglio – 18 agosto per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi. Lombardia: 5 luglio – 2 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Marche: 5 luglio – 1 settembre con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Molise: 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi. Piemonte: 5 luglio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Puglia: 5 luglio – 2 settembre con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi. Sardegna: 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi. Sicilia: 5 luglio – 15 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Toscana: 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Umbria: 5 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Valle d’Aosta: 5 luglio – 30 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi. Veneto: 5 luglio – 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Trento e Provincia: per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi. Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina: Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante dal 16 luglio al 13 agosto. Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dal 22 agosto al 19 settembre. Distretto di Merano e Burgraviato: Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d’Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno dal 16 luglio al 13 agosto. Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco: Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies dal 16 luglio al 13 agosto. Distretto Val Pusteria: Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto dal 16 luglio al 13 agosto. Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara dal 22 agosto al 19 settembre. Distretto Val Venosta: Curon Venosta (tranne Resia e San Valentino alla Muta), Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales (tranne Maso Corto) dal 16 luglio al 13 agosto. Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta dal 22 agosto al 19 settembre.

