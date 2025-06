Dalla Calabria a Verona: il legame tra Luigi Tavernise (padre di Davide del M5s) e il nuovo Chievo

calcio e affari

COSENZA Forse in pochi lo sanno, ma c’è qualcosa che lega il Chievo Verona alla Calabria. Precisamente alla provincia di Cosenza.

No, tranquilli, non si tratta di Eugenio Guarascio, il patron rossoblù che nel 2021, grazie al fallimento del Chievo Verona dell’allora proprietario Luigi Campedelli, riuscì clamorosamente a riportare il Cosenza calcio in Serie B, appena dopo una disastrosa retrocessione. Almeno non direttamente.

Il legame tra queste due realtà, apparentemente lontane, passa invece da un nome oggi centrale nel progetto di rinascita del club veronese: Luigi Tavernise, imprenditore edile originario della provincia di Cosenza, titolare della LT Costruzioni di Schiavonea, azienda che nel 2023 ha registrato 15 milioni di euro di ricavi.

Dallo scorso aprile, Tavernise è diventato amministratore delegato del Chievo Verona, oggi iscritto al campionato di Serie D dopo il fallimento del 2021. Al suo fianco, nel rilancio del club, c’è Pietro Laterza, imprenditore torinese e fondatore del Consorzio Tre Elle, realtà da 101 milioni di fatturato annuo, attualmente presidente della società.

Ma ciò che colpisce maggiormente, non è tanto la scelta di un calabrese di successo di investire in una squadra veneta piuttosto che nella propria terra d’origine. La curiosità emerge osservando un dettaglio non trascurabile: Luigi Tavernise è il padre di Davide Tavernise, consigliere regionale calabrese tra i principali esponenti del Movimento 5 Stelle.

Nato a Cariati e terzo di tre figli, Davide Tavernise ha più volte manifestato pubblicamente il proprio impegno per lo sviluppo della Calabria, anche attraverso il calcio. Emblematico è quanto accaduto appena l’11 marzo scorso, quando – nel pieno delle voci riguardanti la possibile acquisizione del Cosenza calcio da parte dell’imprenditore Alfredo Citrigno – dichiarava: «Cosenza merita un futuro sportivo solido e ambizioso. In un momento così delicato per la nostra squadra, che lotta con tutte le forze per mantenere la categoria, è necessario un cambio di passo nella gestione del club. Oggi più che mai, il Cosenza Calcio ha bisogno di una società in grado di investire capitali importanti e di costruire un progetto sportivo duraturo e ambizioso».

Meno di un mese dopo, il 14 aprile, il Chievo Verona rilanciava il proprio progetto con l’ingresso di due nuovi soci di maggioranza: Pietro Laterza e, appunto, Luigi Tavernise, padre dello stesso Davide, con l’obiettivo di riportare il club nel calcio professionistico attraverso un sostanzioso aumento di capitale.

Una coincidenza che non è passata inosservata. E che spinge a interrogarsi: come mai, nonostante le dichiarazioni pubbliche di impegno per il rilancio del calcio calabrese, il maggiore investimento familiare sia avvenuto proprio altrove? Perché il combattivo Davide non ha convinto papà Luigi a scommettere (ovviamente non da solo visti i ricavi della sua azienda) nel calcio cosentino?

Forse – chissà – a voler essere comprensivi, la risposta si potrebbe individuare nel contesto gestionale. Viene infatti da pensare che Luigi Tavernise abbia scelto consapevolmente di non confrontarsi con l’attuale proprietà del Cosenza, in mano a un presidente, Eugenio Guarascio (che qui ritorna prepotentemente), considerato un interlocutore complicatissimo, poco incline a cedere facilmente il controllo del club. E i fatti, con le recenti difficoltà legate anche alla trattativa con Vincenzo Oliva, sembrano confermarlo.

Resta il dato simbolico: il club che nel 2021 ha lasciato il posto in Serie B al Cosenza, oggi trova nuova linfa anche grazie a un imprenditore cosentino, mentre il Cosenza calcio cerca disperatamente il suo rilancio (Guarascio permettendo) attraverso la possibile acquisizione del club di un gruppo di imprenditori emiliani capitanato dal cosentino Vincenzo Oliva che sempre al Nord ha costruito le sue fortune. Un intreccio curioso, che racconta molto delle dinamiche tra territorio, impresa e calcio. E che forse dice qualcosa anche su dove – e con chi – oggi è davvero possibile costruire un progetto sportivo credibile. (fra.vel.)

