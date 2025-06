Diritti dei detenuti, Giovanna Russo all’Assemblea nazionale dei Garanti territoriali

nella capitale

ROMA Si è tenuta a Roma nei giorni scorsi, presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, l’Assemblea della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale. All’incontro era presente anche la Garante regionale per la Calabria Giovanna Russo. Durante la riunione molte le tematiche affrontate, dal diritto all’affettività sino alle peculiarità concernenti la stagione estiva e le connesse problematiche che si ripresentano puntuali nei mesi più caldi dell’anno.

Sensibilità nota, quella della Garante regionale, tanto per le garanzie e le tutele dei diritti delle persone private della libertà personale quanto per l’ impegno quotidiano degli operatori penitenziari. «La Calabria nelle visite già effettua e in quelle programmate sta monitorando la situazione e le peculiarità dei singoli istituti per un impegno concreto a garanzia della dignità e dei diritti di tutti nessuno escluso. Un lavoro istituzionale accanto alle direzioni e ai bisogni del complesso mondo penitenziario, vicina ai comandi di polizia penitenziaria e agli operatori a cui va tutta la nostra vicinanza istituzionale consapevoli che sono schierati, quotidianamente, in prima linea nel diffondere la speranza in un imprescindibile clima di sicurezza», ha sottolineato la Garante Giovanna Russo. «Serve una nuova narrativa che sappia costruire tutti insieme e ciascuno per la propria parte un modello di welfare penitenziario che la Calabria merita, solo così inizieremo ad arginare quella criminalità che lede i diritti dei più fragili a cui va tutta la nostra attenzione», ha dichiarato la Garante.