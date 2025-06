Il Catanzaro riparte da Spiazzo: ritiro estivo in Trentino dal 15 al 27 luglio

il programma

CATANZARO Sarà l’aria frizzante delle Dolomiti a fare da sfondo al primo passo della nuova stagione dell’Us Catanzaro 1929. I giallorossi guidati da mister Alberto Aquilani si ritroveranno dal 15 al 27 luglio 2025 nell’incantevole borgo di Spiazzo, in provincia di Trento, per il ritiro precampionato.

Una scelta non casuale: immersa nella natura incontaminata del Trentino, Spiazzo offre il contesto ideale per ritrovare concentrazione, ritmo e spirito di squadra. Un ambiente rilassante ma stimolante, perfetto per affrontare con rinnovato slancio le sfide della stagione alle porte.

Il gruppo squadra alloggerà presso l’Olympic Royal Hotel di Pinzolo, una struttura moderna e attrezzata, ben nota nel panorama dell’ospitalità sportiva per aver già accolto club professionistici di alto livello. Il soggiorno e le attività logistiche sono curate da Kairos Sport, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi, che vanta una solida esperienza nella gestione di ritiri estivi.

Ma il soggiorno in Trentino non sarà solo sinonimo di lavoro fisico e tattico. Tra le novità in programma potrebbe esserci anche la possibilità di un’amichevole di prestigio contro il Napoli di Antonio Conte, fresco campione d’Italia, anch’esso in ritiro in zona nello stesso periodo. Un test di lusso, ancora in fase di definizione, che potrebbe offrire ai giallorossi un banco di prova altamente formativo contro una delle migliori realtà del calcio nazionale.

Per Aquilani, al suo primo vero ritiro estivo alla guida del Catanzaro, sarà l’occasione per trasmettere appieno i suoi principi di gioco, valutare i nuovi innesti e cementare l’identità della squadra. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato