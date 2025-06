Palinsesti Rai, tornano Benigni e L’anno che verrà dalla Calabria

intrattenimento

NAPOLI Continuità con il passato e alcune nuove proposte: è questa, in estrema sintesi, la filosofia dell’offerta della Direzione Intrattenimento Prime Time presentata questa mattina nel Centro di Produzione Rai di Napoli dal direttore Williams Di Liberatore. La stagione autunnale di Rai1 si aprirà all’insegna della musica con “Semplicemente Fiorella“, serata-evento dalle Terme di Caracalla con la cantante e i tanti ospiti che si esibiranno con lei; i “Music Awards“, due serate (12 e 13 settembre) di consegna dei premi della musica condotte anche quest’anno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona; e “Pino è – Il viaggio del Musicante”, serata per celebrare (il 20 settembre), in piazza del Plebiscito, il genio del grande artista napoletano condotta da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. A proposito di Conti, il conduttore riproporrà anche il suo “Tale e quale show” (dal 26 settembre), condurrà “Festival giovani” (a dicembre) per svelare i giovani artisti del Festival di Sanremo 2026 e sarà nuovamente direttore artistico dello “Zecchino d’Oro”.

Come con Conti, la Rai continua a puntare sui suoi volti di punta: Stefano De Martino torna con “Affari tuoi” (dal 7 settembre), Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” (dal 27 settembre) e Antonella Clerici con “The Voice senior” (dal 14 novembre), dopo avere proposto (a settembre) “Jukebox, la notte delle hit” per cantare e ballare sulle note dei successi degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 eseguiti dagli artisti originali. A questi titoli si aggiungeranno alcuni eventi speciali come il “Prix Italia” (la conduzione sarà affidata a Serena Autieri e Monica Setta), la settimana dedicata alla raccolta fondi per Telethon e “L’anno che verrà”, per aspettare l’arrivo del nuovo anno con Marco Liorni (dalla Calabria). Qualche novità in arrivo nel prime-time di Rai2. Il 14 settembre parte “BellaMa’”, spin-off del programma di Pierluigi Diaco (confermato anche nella versione pomeridiana) dedicato principalmente alla musica e ai suoi protagonisti. Torna “Boss in incognito” (da settembre), condotto per la prima volta da Elettra Lamborghini. Nicola Savino e Rocio Muñoz Morales condurranno “Freeze” (da settembre): i concorrenti vip devono rimanere impassibili davanti alle più svariate provocazioni rimanendo immobili. Arrivano Gli scatenati con i The Jackal alle prese con un gruppo di bambini e bambine pronti a complicare loro la vita (da novembre). Sono confermati Teo Mammucari con “Lo spaesato” Lo spaesato (da ottobre) e Francesca Fagnani con “Belve” e “Belve Crime” (da ottobre). Ad accendere la notte saranno ancora “I Lunatici” Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Il day time



Come per il prime time, anche nel day time della prossima stagione troviamo alcune novità e qualche cambiamento nella conduzione accanto a conferme di programmi ormai presenza fissa nel palinsesto come, nel caso di Rai1, Unomattina (con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla), Storie italiane (con Eleonora Daniele), È sempre Mezzogiorno (con Antonella Clerici), La volta buona (con Caterina Balivo), Vita in diretta (con Alberto Matano) e L’eredità (con Marco Liorni). A questi titoli si aggiungeranno le novità: Unomattina News con Tiberio Timperi per dare uno sguardo all’attualità in collaborazione con il Tg1; Ciao maschio con Nunzia De Girolamo (che sbarca nel pomeriggio del sabato dal 13 settembre) e Bar centrale, racconto settimanale dell’Italia con Elisa Isoardi (dal 4 ottobre). Domenica in rimane saldamente nelle mani di Mara Venier che sarà però affiancata da Gabriele Corsi. Confermati anche “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini e gli appuntamenti con “Linea Verde” (nelle sue diverse declinazioni), “Linea Bianca” e “Linea Blu”. Su Rai2, dopo l’uscita di Timperi ai “Fatti vostri” arriva Flavio Montrucchio che condurrà lo storico programma di Michele Guardì insieme ad Anna Falchi. Confermati “La porta magica” con Andrea Delogu (dal 29 settembre) e “Radio2 Social Club” con Luca Barbarossa ed Ema Stockolma (dal 15 settembre). Nel day time di Rai3 tornano Mia Ceran con “Tv Talk” (dal 27 settembre), Federico Quaranta con “Il Provinciale” e Lorella Boccia e Marco Conidi con “Musica mia”. Greta Mauro e Pino Strabioli conducono “Caffè Italia”, un originale viaggio nelle grandi questioni etiche, artistiche e culturali del nostro tempo. Alle 20.00 non manca l’appuntamento con “Blob“, uno dei programmi più longevi della tv italiana.

Approfondimento

Conferme dei programmi più amati dal pubblico, alcune novità, ampio spazio alla cronaca, reportage, interviste e analisi dell’attualità. Questa l’offerta della Direzione Approfondimento Rai per la stagione 2025-2026 presentata stamattina nel Centro di Produzione Rai di Napoli dal direttore Paolo Corsini. Le conferme nella prima serata hanno il nome di “Chi l’ha visto?” con Federica Sciarelli, “Report” con Sigfrido Ranucci, “PresaDiretta” con Riccardo Iacona, “Amore Criminale” con Matilde D’Errico, “Indovina chi viene a cena” con Sabrina Giannini, “Farwest” con Salvo Sottile e “Lo stato delle cose” di Massimo Giletti. In access prime time tornano i “Cinque minuti” di Bruno Vespa (Rai1), “Il cavallo e la torre” di Marco Damilano (Rai3), “La confessione” di Peter Gomez (Rai3) e “Nuovi eroi” (Rai3). Nella seconda serata di Rai1 torna (da martedì a giovedì) “Porta a porta” con Bruno Vespa mentre il lunedì si avvicenderanno “Cose Nostre” con Emilia Brandi e “Storie di sera” con Eleonora Daniele. Su Rai3 in seconda serata tornano “Sopravvissute” con Matilde D’Errico e, il sabato, “Un giorno in pretura” con Roberta Petrelluzzi.

Il ritorno di Benigni

«Benigni probabilmente andrà in onda il 10 dicembre». Lo ha detto Stefano Coletta, direttore coordinamento dei generi Rai. «È importante non solo per il ritorno di Roberto in Rai dopo l’evento che abbiamo trasmesso da poco – ha aggiunto Coletta – ma perché sarà realizzato anche con un grandissimo impegno legato alla cornice estetica. Sarà girato all’interno di San Pietro, tra Santa Marta e il luogo dove si narra San Pietro sia morto, quindi anche la forza visiva accompagnerà le parole di Roberto Benigni».

Le fiction Rai

Su Rai1 la fiction più attesa è senza dubbio “Sandokan“, la serie-evento sul leggendario pirata malese che ha il volto di Can Yaman. Al suo fianco, nei panni dell’inseparabile Yanez de Gomera, c’è Alessandro Preziosi. Marco Bocci e Laura Chiatti, marito e moglie nella vita, si trovano l’uno nei panni dell’altra nella miniserie “Se fossi te“; ne “La ricetta della felicità” Cristiana Capotondi è una giovane donna rimasta sola dopo la fuga del marito accusato di riciclaggio che decide di rintracciarlo. Si rivive la magia dei primi anni della televisione con il film tv “Carosello in love” (con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino). Da libri di successo sono tratte le serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio con Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato nato dalla penna di Gianrico Carofiglio; L’altro ispettore, con Alessio Vassallo, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò; La preside, con Luisa Ranieri che veste i panni di una dirigente scolastica ispirata a Eugenia Carfora, che trasformato l’istituto superiore di Caivano in un simbolo di riscatto sociale; Noi del rione Sanità con Carmine Recano per raccontare l’esperienza di don Antonio Loffredo che ha dedicato la sua vita a offrire ai giovani un’alternativa alla criminalità, trasformando il quartiere napoletano in un simbolo di riscatto e speranza. Due sono le serie dedicate al tema della famiglia: Prima di noi, tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, con il racconto di tre generazioni in un grande affresco della storia italiana; e Una famiglia imperfetta con Serena Autieri, donna e moglie alle prese con le crepe di una relazione apparentemente solida. Tra le novità ci sono, infine, su Rai2 Estranei; con Elena Radonicich; e, su Rai3, Kabul (con Gianmarco Saurino e Valentina Cervi) e Vespucci, il viaggio più lungo. Su Rai3 arrivano i nuovi episodi della docuserie Dottori in corsia – ospedale pediatrico Bambino Gesù (con Eleonora Daniele). Sul fronte dei sequel troviamo Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta; Don Matteo 15, con Raoul Bova e Nino Frassica; Il commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale; Màkari 4 con il giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè) alle prese con nuove indagini; Cuori 3 (con Matteo Martari e Pilar FogliatI) che ci riporterà all’ospedale Le Molinette di Torino; Un Professore 3 con Alessandro Gassmann; e Mare fuori 6 con Carmine Recano. Torna anche Il commissario Montalbano con quindici episodi della serie riproposti in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri. Nel daytime, ritroviamo Il Paradiso delle Signore (Rai1) e Un posto al sole (Rai3). Quattro, infine, i nuovi titoli realizzati per RaiPlay: Tutta scena, in cui il sogno del teatro di un gruppo di giovani prende vita sotto la guida di un maestro d’eccezione interpretato da Giorgio Panariello; L’appartamento sold out con Giorgio Pasotti (sulla convivenza forzata di tre coppie di etnia diversa nel quartiere romano di Centocelle); Hype, storia di amicizia e rap tra le difficoltà del quartiere milanese QT8; e Nathank K., con il comico Nathan Kiboba.

