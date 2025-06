Una festa di sapori e musica: Camigliatello celebra la transumanza

transumando 2025

COSENZA Camigliatello Silano si prepara ad accogliere il gran finale di Transumando 2025, il progetto che per tutto il mese di giugno ha attraversato le vie della transumanza calabrese, unendo tradizione, natura e cultura. L’evento, promosso dal Gal Sila con il sostegno del Gal Kroton, dei Comuni partner e dei consorzi del Caciocavallo Silano DOP e del Pecorino Crotonese DOP, si concluderà nel cuore della Sila con una due giorni ricca di attività per tutti.

Il programma

Sabato 28 giugno le attività inizieranno dalle ore 10:00 lungo il corso principale del borgo montano, con l’apertura degli stand enogastronomici e delle degustazioni dei piatti tipici della transumanza presso l’ex Villa Monaco dove si terranno mostre, show cooking, proiezioni video e laboratori a cura dei consorzi DOP. In serata, alle ore 18:00, il concerto del gruppo Hosteria di Giò concluderà la prima giornata. Domenica 29 giugno sarà una vera e propria celebrazione del patrimonio immateriale legato alla transumanza. La mattina, alle ore 9:30, partirà un’escursione guidata a cura delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale della Sila verso la contrada rurale Spirito Santo, uno dei luoghi simbolo del rapporto tra uomo e montagna. Alle ore 10:00, presso l’ex Villa Monaco, si terrà il convegno dal titolo “Vie antiche, nuovi orizzonti: la transumanza ionico-silana per la valorizzazione del territorio”, al quale parteciperanno amministratori locali, esperti e rappresentanti istituzionali.

Nel pomeriggio l’atteso concerto di Eugenio Bennato

Durante tutta la giornata, proseguiranno le degustazioni, le attività divulgative e gli spettacoli popolari, tra cui il gran finale nel pomeriggio con l’atteso concerto di Eugenio Bennato, in programma alle ore 17:30 sul corso di Camigliatello. L’evento rappresenta non solo una festa popolare, ma anche un’importante occasione per rafforzare il turismo lento nelle aree interne della Calabria, valorizzando pratiche storiche come la transumanza, oggi riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Transumando 2025 è realizzato nell’ambito del progetto interterritoriale “Filiera corte e mercati locali”, finanziato dal PSR Calabria 2014-2022 – Misura 19.3.

