Ancora un incidente sulla Statale 106: tre feriti a Crotone

il sinistro

CROTONE Un bilancio di tre feriti per un altro incidente stradale lungo la Statale 106 Jonica, questa volta nei pressi del km 247,900 a Crotone. L’impatto ha coinvolto due veicoli con la strada che è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

