Furto di cavi al campo pozzi Ancinale Basso: comuni del Catanzarese senz’acqua – FOTO

l’episodio

Segni di infrazione agli accessi dei locali tecnici, e il furto dei cavi al campo pozzi. Sarebbe questa la causa dell’interruzione della fornitura idrica alle utenze sottese dallo schema idrico “Ancinale Basso”.

Lo stop al funzionamento dell’impianto sta causando disagi ai Comuni di Santa Andrea, San Sostene, Davoli, Satriano, Soverato, Montepaone, Montauro e Stalettì. «Purtroppo – informa Sorical – non si è, ancora, in grado di poter fornire dettagli circa il ripristino funzionale dell’impianto». Sarà comunque «cura di Sorical fornire tempestivamente aggiornamenti in merito».