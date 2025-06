«Grazie a chi mi ha scritto, non scomparirò»

il post criptico

«Molti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto qui per dire la loro, in un modo o nell’altro. Non scomparirò! (E un saluto speciale a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti. È un onore e un privilegio sapervi così inutilmente livorosi)».

Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, dopo il post dei giorni scorsi che aveva fatto pensare a un suo addio.

«Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tgla7 – aveva scritto -. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo».