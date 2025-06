Lunedì l’Assemblea annuale degli iscritti all’Ordine dei Medici di Catanzaro

in agenda

CATANZARO Lunedì 30 giugno 2025, alle ore 16 in seconda convocazione, si terrà all’Hotel Guglielmo di Catanzaro (via Azaria Tedeschi 1) l’Assemblea Ordinaria Annuale degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro. Un appuntamento importante per tutta la comunità medica provinciale, durante il quale si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: relazione del Presidente; relazione del Tesoriere; relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; approvazione del Conto Consuntivo relativo all’anno 2024; premiazione dei medici che hanno compiuto 45 anni di iscrizione all’Albo: per l’occasione sarà consegnata una pergamena del Giuramento di Ippocrate e copia del Codice di Deontologia Medica. Il Presidente dell’Ordine, dottor Vincenzo Antonio Ciconte, invita tutti gli iscritti a partecipare, sottolineando il valore dell’incontro come momento di sintesi sull’attività svolta e di condivisione degli obiettivi futuri. Il Conto Consuntivo dell’anno 2024 è consultabile sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

